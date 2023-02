SISEKUJUNDAJA NIPP ⟩ Soovid väikest ruumi avaramaks muuta? Unusta valge seinavärv

Talupojamõistus ütleb, et kitsast ruumi värvides tuleks tingimata rull valgesse värvipotti pista, äärmisel juhul, kui tegu on julge katsetajaga, valitakse mõni alatoon, näiteks koorekarva või elevandiluu värv. Aga selline valik võib muuta ruumi visuaalselt hoopis väiksemaks.

TikTokis kasutajanime @charminglifebyjess taga peituv sisekujundaja Jess on oma esikuvärvimist näitavas videos jaganud nii head nõu, et seda on vaadatud ligi kolm miljonit korda. Väga paljud on kommentaarides teada andnud, et Jessi näpunäited veensid neid julgemalt katsetama.