See on hetkel Eesti üks populaarsemaid kinnisvarapakkumisi!

Maakler lisab, et tegemist on kolmetoalise luksuslikult kompaktse residentsiga, mil aknad kolmes suunas. «Oled nagu Rapuntsel oma privaatses tornis,» jätkab maakler.

Ruutmeetreid on korteris 50,4 ning kirjelduse järgi saab uus omanik elada justkui muuseumis, kuna originaalne viimistlus ja mööbel on kõik alles. Kommunaalkuludki on siin väikesed. Maakler kirjeldatu järgi lausa null eurot kuus. Kui kui tahad, et toas soe oleks, pead ahju kütma. «Energiakriis on vapsee poogen selles apartmendis,» kirjutab maakler.