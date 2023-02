Nipp, mis aitab rasvaseid toidukarpe sekunditega puhtaks pesta

Pärast toidu tarbimist on nõude pesemine üks kõige ebameeldivamaid tegevusi, millest kerget väljapääsu ei ole. Keerulisemaks teeb olukorra see, kui tegemist on väga määrdunud ja rasvaste anumatega, mille pesemine võtab omajagu aega ja kulutab vett.

Selleks, et anumate pesemine järgmisel korral meeldivam tunduks, jagab Tiktoki kasutaja Ekin Görür inimestega uudset viisi, kuidas määrdunud toidukarpi lihtsalt pesta. Esiteks loputab naine toidukarpi kiiresti vee all ning siis täidab karbi vee ja tilga nõudepesuvahendiga. Seejärel asetab ta karpi vee sisse tüki majapidamispaberit, mille ta katab samuti vee ja pesuvahendiga. Järgmiseks paneb ta karbile kaane peale ja raputab seda korralikult. Siis avab naine anuma ja kallab vee karbist välja. Ta loputab karpi veelkord jooksva vee all ning siis esitleb ta täiesti puhast toidukarpi.