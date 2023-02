Nädalavahetusel Tallinnas toimuval õpilasfirmade laadal osaleb rekordarv õpilasi

JA Eesti tegevjuhi sõnul näitavad erinevad uuringud nii Eestis kui teistes Euroopa riikides, et õpilasfirmade vilistlased loovad tulevikus kaks korda sagedamini oma ettevõtte kui teised. «Õpilasfirma on hea võimalus katsetada suhteliselt madala riskiga, kas sulle meeldib ettevõtlus või mitte. Superideest olulisemgi on protsessi läbikäimine ning eneseusu kasvatamine. Siin on just laatadel müügioskuste omandamisel tähtis roll, et noor saaks eduelamuse ja julguse tulevikus ettevõtjaks hakata. Meie JA-s usume, et mida varem noored ettevõtluspisiku külge saavad, seda parem,» ütles Loor.