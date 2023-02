«Eriti veel hernesupp,» tähendab ta ja lisab, et seda armastab ta keeta mitmel moel. Küll külmutatud rohelistest, küll kuivatatud hernestest. Viimastest meeldivad talle iseäranis kollased, sest need annavad supile vallatuma ja päikeselisema värvi. Maru jaoks on kollane hernesupp umbes samasugune kodune lohutustoit nagu tummine borš. Ehk on see teistelgi nii, arutleb ta.