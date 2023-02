NÄDALA RESTORAN ⟩ Maantee ääres saab angerjasuppi

Viljandi tuletikuvabrikut pole enam ammu, nende tikutoosidelt tuntud Mulgi kuues tikumees on aga alles. Ta seisab näiteks Tallinna-Tartu maantee Viljandi teeristil, seal, kus põhjamaiselt elegantsinine iluvalgustus õhtupimeduses autot tankima ja rändajat sööma meelitab.

Fragment mulkide tikumehest seisab ka bensiinijaama katusel, kõrval kiri «Tikupoiss». Just siin, napilt Eesti südames, tahabki me autotäis teelisi peatuda ja keha kinnitada – tanklate tuttavate hot dog’ide ja tuima saiavaliku asemel igatseb kõht head sooja sööki. Kiirtee-ehitus on paraku teeäärsete päris söögikohtade ridu üha hõrendanud. Sealkandis ongi vaid jäänud Tallinna poole Mäeküla ja Tartu suunas Puhu rist Põltsamaal, mõlemad toekad kodused köögid.