Kõige mahlasema sidruni leidmiseks tee nii!

Just seetõttu on oluline valida poes sidrun, mis on võimalikult mahlane. Mõeldes sidrunitele, teki pähe pilt krobelise paksu nahaga helekollasest viljast, kuid selline sidrun ei ole eriti mahlane. Vastupidi! Paksu koorega ja krobeline sidrun on kõige halvem variant, kui soovid viljast mahla kätte saada. Selline sobib paremini hoopis viilutamiseks ning selle koor riivimiseks.