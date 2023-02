NÄDALA AED ⟩ Pipranippe algajaile

Idanemist kiirendab seemnete leotamine. Selleks võib need jätta ööks seisma toasooja vette ning seejärel külvata. Kui näiteks suvelilli saab külvata plastkarpidesse üksteise kõrvale, siis paprika on individualist ega salli, kui tema juuri häiritakse. Külvikassettides on aga iga taime jaoks omaette koht, nii ei vaja nad hiljem ka pikeerimist, mille käigus õrnad juured paratamatult viga saavad. Hea on spetsiaalne peene struktuuriga ja õhuline külvimuld, mille avamisel ei tohiks olla tunda seene- või hallituse lõhna – see muld külviks ei kõlba. Algajal on aga lihtsam kasutada külviks nn tablette, mis eelnevalt leiges vees üles paisutatakse ning mille keskele asetatakse leotatud seeme.