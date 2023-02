KINNISVARAPORTAAL ⟩ Korterite hinnapõhi ei ole liiga kaugel

Tallinna korterite ostu-müügitehingute hinnad ja müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE on eelmise aasta keskpaiga tiputasemest tulnud allapoole. Statistika seda liiga hästi ei peegelda, kuid samaväärse korteri väärtus on vähenenud tagasihoidliku 5-10 protsendi võrra, vahendab Eesti kinnisvaraportaal KV.EE .

«Elamispindade hinnad on allapoole tulnud majanduskeskkonnast tulenevatel põhjustel ehk eelkõige majanduslangusest, madalast tarbijakindlusest, kõrgest intressimäärast ja koduostjate madalale kukkunud ostujõust lähtuvalt. Kõige olulisem hinnalanguse tegur on olnud 2020.-2022. aastatel liiga kiiresti ja liiga kõrgele lennanud hinnad,» väitis Tarvo Teslon. «Nüüd on neil samadel põhjustel hinnad korrigeerumas allapoole, kus hinnatase oleks ostjatele enam vastuvõetav.»

«Täna näeme, et korterite müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on juba teist kuud järjest vähenemas ehk hädasolevaid kinnisvaramüüjaid ei ole. Paanikas müüjatest pole põhjust rääkidagi. Samuti on müügipakkumiste arv ajaloolisest keskmisest pakkumiste tasemest märksa madalamal. Seega on müügisurvet kinnisvaramüüjate poolel oluliselt vähem.»