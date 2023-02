LEIA AEGA ⟩ Millal viimati juukseharja puhastasid? Siin on mõjuv põhjus, miks seda tihedamini teha

Kuna me kasutame seda väga palju, siis jääb kammi piide vahele kõiksugu rasu, surnud naharakud, mustus ja tolm, bakteritest rääkimata. Eelmainitu jõuab kammides meie juustesse – kellele seda ikka vaja on? Selleks, et säästa oma juukseid, peanahka ja kammi, tuleks kammi regulaarselt pesta.

Inglise nahaeksperdi Sam Cinkiri sõnul tuleks seda teha vähemalt korra nädalas. Et mustusest ja bakteritest lahti saada tuleks seda pesta šampooniga ning siis sooja veel all loputada ning jätta rätiku peale kuivama, vahendab Irish Mirror.

Ära siis unusta!

Kui toidul on säilivustähtaeg kirjas, siis tarbeesemetega nii lihtne pole. Tasub meeles pidada, et ka need määrduvad ja muutuvad pideval kasutamisel vähem efektiivseks. Sestap oleks paslik juuksehari iga kuue kuu kuni aasta tagant välja vahetada.