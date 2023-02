MAAKLER ⟩ Rahva huvi selle valla kinnisvara vastu on hüppeliselt kasvanud

Rapla on aastatega kogunud aina enam populaarsust ning on väikelinn, mis on pidevas arengus ja kus väärtustatakse elanike heaolu. Raplas kehtib trend – noored Tallinna, keskealised tagasi. Noored lähevad ülikoolidesse ja/või pealinna karjääri ehitama, vanemas eas hakatakse väärtustama vaikust ja rahu, mis on täpselt see, mida meie armas Rapla pakub.

Ka Rapla ümbruskond, kogu vald, on pidevas arengus. Palju ehitatakse uusi eramaju, nii öelda linnnakärast eemale, aga samas ikka nii, et kõik mugavaks eluks vajalik oleks käe ja jala juures. Seda kõike näitab ka pidev Rapla valla elanike arvu kasv, mis on 2023. aasta 1. jaanuari seisuga aasta seisuga 13 228. Rapla linnas on see arv püsinud stabiilselt pisut üle 5000 elaniku.

Uued elamud on kindlasti tõmbenumbrid, mis teevad piirkonna populaarseks, silmapaistvaks ja tänu millele soovivad inimesed siia korterit osta. Kõigile ju meeldib ilus ja uueväärne kinnisvara.

Eelmisel aastal valminud korteriarendused (Mahlamäe tn 7 ja Põllu tn 1a/1b) andsid kindlasti kinnisvaraalaselt Raplale hoogu juurde. Kes tahtis endale uut kodu osta, kes hoopis investeeringuna üürituluks. Menetletavaid detailplaneeringuid on vallas omajagu ning märksõna Rapla tuleviku kohta olekski «arenev».