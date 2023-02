TALU KORDA ⟩ Avanes väärtusliku taluarhitektuuri taotlusvoor

«Eesti taluarhitektuur on eriline ja vajab tähelepanu ning hoidmist. Kõige jätkusuutlikum viis ajaloolist hoonet hoida on seda kasutada ning hooldada või restaureerida traditsioonilisel moel, et säiliks nii hoonete omapärane ilme kui püsiks elusana ka töövõtted. Taluarhitektuuri toetus on abiks teadlikule omanikule, kes on valinud taluelamu enda elukeskkonnaks ning soovib seda hoonet väärtustavalt korrastada,» sõnas Nork.