Põlema unustatud küünlad külvasid Harjumaa kodus paksu pahandust

Seevastu päästis nutikas andur põlengust neli väikelast Harjumaal. Õhtul olid lapsed magama läinud ja perenaine kodust ära. Laste isa jäi aga magama nii, et küünlad jäid laual põlema. Küünlad põlesid lõpuni ja seejärel süttisid laual olevad asjad. Andur äratas mehe ülesse ja saatis signaali ka G4Si juhtimiskeskusesse, kust helistati omanikule, kes ütles, et tegeleb juba kustutamisega ja saab ise hakkama.

«See on taaskord näide sellest, kui ootamatult võib tulekahju tekkida. On põhjuseks küünal või mõni elektriseade, õnnetused ei hüüa tulles. Seetõttu tasub kindlasti veenduda, et teie andur poleks aegunud ega patarei tühjaks saanud,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.