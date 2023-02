Selle talve erakordsed kahjud: 500-eurone jääpurikas ja 13 000-eurone lumehang

Enne sula tulekut on vaja ka lamekatuse vee äravoolud ja renniavad jääst ja lumest puhastada ning võimalusel lumi alla ajada. «Külmaga on sageli kogu katus jääkihi all ja sulamisvesi ei saa normaalselt katuselt ära voolata, mistõttu vesi koguneb ja katusest moodustub bassein,» lisas Pärn. «Vesi otsib aga läbipääsu ja satub sageli ülakorruse tubadesse ka siis, kui katusel vigastusi ei ole, kuna veesurve on lihtsalt nii suur.»