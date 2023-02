KURJA KÜLL ⟩ Noorte elu tähtsaimaks päevaks tellitud kook ei olnud päris see, mida oodati

Mõne hetke pärast saabus pagariäri vastus, kus selgitati, et kook on õige, lihtsalt mõned detailid on sedapuhku tähelepanuta jäänud. Pagariäri töötajad pakkusid perele, et võivad tordile allahindlust teha, ent sajaprotsendilist hüvitist ei maksa neilt ootama jääda.