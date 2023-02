Elamukriisist rekonstrueerimistoetusteni! Korteriühistud peavad talveakadeemiat

«Kindlasti plaanime talveakadeemias elamute rekonstrueerimist põhjalikult lahata. Kavas on rääkida BUILDESTi projektis pakutavatest võimalustest ja eesmärkidest ning renoveerimisest nii korteriühistu, rahastaja kui ehitaja vaatevinklist. Oluline on ju lõppude lõpuks see, et aastaks 2050 saaks kogu elamufond rekonstrueeritud, kuid üle 10 000 kortermaja ootab veel renoveerimist – suur hulk tööd on ees,» hindab Jaadla, kelle sõnul ilma riikliku toetuseta maju korda ei saa.