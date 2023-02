PILDID ⟩ Suveplaanid tehtud? Vääna-Jõesuus ootab nunnu suvila uut omanikku

Suvila asub Tallinna kesklinnast ligemale 25 kilomeetri kaugusel. Imetabane suvituspaik vahetab omanikku 129 000 euroga, vaatame, mida kõike selle raha eest pakutakse! 1994. aastal ehitatud suvila, üldpinnaga 47,2 ruutmeetrit, esimesel korrusel on kaminaga elutuba, puupliidiga köök ja saun. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba.

Hoone on rajatud madalvundamendile ning selle kande-ja jäigastavate konstruktsioonide materjaliks on puit. Välisseina viimistlusmaterjaliks on samuti puit. Maja kütteallikaks on elutoa kamin ja köögis olev pliit. Mereni on siit vaid 1,5 kilomeetrit!