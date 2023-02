HEA TEADA ⟩ Oma tarbest ülejääva elektri müügil tulumaksu enam tasuda ei tule

«Algas 2022. aasta tulude deklareerimine ja nüüd on ka kõikidel väiketootjatel olemas vajalik kindlus, et oma tarbest ülejääva elektri võrku müümisega ei kaasne täiendavat maksukohustust,» ütles rahandusminister Annely Akkermann. Muudatus kehtib tagasiulatuvalt 2022. aasta algusest.

Maksuvaba on tulu elektrienergia müügist, mis on toodetud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmiseks mõeldud kuni 15 kilovatise tootmisseadmega. Korteriühistute puhul on valikuvõimalus 15 kW liitumispunkti või 8kW korteri kohta. See kehtib nii päikese- kui tuuleenergia seadmetele.