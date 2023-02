OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Las Vegase köögimessilt tulnud eesti disainer: järsku see boksi juhataja hõikas: «Sa oled palgatud!»

Eesti ainus professionaalne köögidisainer Hiie Härm on ühtlasi ainus eestimaalane, kes on USA köögidisainerite liidu liige. Teisele poole suurt lompi viis teda Las Vegases toimunud köökide ja vannitubade mess. Jah, mängupõrgus tehakse ka vähe tõsisemat äri!

Messi külastamisest oli Hiie unistanud aastaid ning nüüd see lõpuks täitus. Pettuma ei pidanud, vastupidi, tsirkust ja tralli sai täie raha eest. Hiie räägib ise, et kogemus oli väga silmaringi avardav ning kokkuvõttes võib öelda, et kodu kujundustrendid võtavad üha enam selle omaniku nägu. Rõhk on individuaalsusel!