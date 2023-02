Lihtsad nipid, kuidas hoida kodu küttekulud kontrolli all

Nuputades, kuidas küttekuludelt kokku hoida, võiks mõelda igapäevastele lihtsatele ja soodsatele lahendustele, näiteks ka kardinate valikule. «Juhul, kui aknad ei ole piisavalt soojuspidavad, võivad abiks olla paksemad kardinad, mis kaitsevad akende vahelt tuppa puhuva tuule eest. Kuid kardinate puhul tuleks jälgida, et need ei oleks liiga pikad ega kataks radiaatoreid, sest siis ei jõua radiaatoritest tulev soojus tuppa. Talvel võiks kindlasti aknad ööseks katta, et tuba soojemana hoida,» sõnas Pedro Castro IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht. Ta lisas, et päikeselisel päeval võiks kardinad akende eest ära tõmmata, et päike tuba soojendaks.