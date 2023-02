Odav nipp, mis aitab tee- ja kohviplekke tassidest eemaldada

Pruunid laigud, mis sageli tasside sisemusse tekivad, on põhjustatud tees ja kohvis sisalduvast tanniinist ning need tüütud plekid võivad alles jääda isegi pärast seda, kui tassi on põhjalikult seebi ja veega pestud. Üks meeleheitel teejooja otsis sisulooja Mrs Hinchi Facebooki lehel nõu, kuidas plekkidest lahti saada ja sai vastuseks palju kasulikke trikke.

Naine, kes algse postituse tegi, kirjutas, et ta on proovinud plekkide eemaldamiseks küpsetuspulbrit ja pehmet pintslit, kuid sellest ei olnud kasu. Postitusele vastanud inimesed sõnasid, et kõige tõhusamaks viisiks on kasutada kuuma vett ja nõudepesumasinates kasutatavaid pesutablette.