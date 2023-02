PALJU LIHTSAM ⟩ Kuivata pesu nii, et hiljem seda triikima ei peaks

Populaarses videos näitab naine, kuidas tugevama karkassiga pesurestil pesu kuivatada nii, et riided pärast kuivamist ilma kortsudeta oleksid. Riiete triikimisest pääseb põneva nipi abil, mis on üllatavalt lihtne – riided tuleb pesurestile riputada riidepuude peale.

Videos paneb naine osa pesust kuivama nii, nagu kõik seda tavaliselt teevad, ning riputab need restile. Osa riietest paneb ta aga riidepuudele, et need hiljem kuivana sirged oleksid. Kui pestud rõivad riidepuudega restile rippuma panna, tõmbab riide raskus materjali allapoole ning see silub riidest kortsud välja.