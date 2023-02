Orhideede kasvatamisel tehakse pea alati just see viga

Maailmas on kokku loendatud üle 28 tuhande liigi orhideelisi, ka Eestis kasvab neid looduslikult – lausa 36 liiki. Kuid meil kasvavad taimed ei ole samad, mida toome poest koju kile sisse mässitult. Need on pärit hoopis troopilisest keskkonnast ning kasvavad teiste taimede peal – sealt ka termin epifüüt ehk taim, mis kasvab teise peal seda kahjustamata.

Juba sellest teadmisest saab järeldada, et meile toataimedena tuntud iluorhideed ei kasva mullas, vaid puukoorel või sarnast substraadi meenutaval materjalil. See on ka põhjus, miks orhideedel on pikad ja jämedad juured, kuna taim kasutab neid õhust eluks vajaliku vee ja toitainete püüdmiseks.