NÄDALA RETSEPTID ⟩ Elagu Eesti!

Ka vürtsikilust ei minda tänavusel sünnipäevapeol mööda. See on meie köögi iseloomulik osa ja jääb toidupärimusse nagu heeringaski, ükskõik mil moel või mis lisanditega seda serveeritakse, tähendab Lepik. Lehitsedes presidendi vastuvõttude paari aastakümne menüüsid, võib sealt välja noppida kümneid suupisteid, kus kilu on üks peategelasi. Rahvuslik maitsekombinatsioon mustast leivast, vürtsikilust ja munast on neis üheampsupalades küll loomingulisemates kooslustes kui kodus kombeks: kilu ja musta leiva trühvlid, vürtsikilu Muhu leiva tšipsi ja vabajooksukana munavõidega, suitsutatud vutimuna ja vürtsikilu porrupesas, munarull kodujuustu ja kiluga.