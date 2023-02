TOP 3 ⟩ Need on hetkel Eesti kõige populaarsemad kinnisvarakuulutused

1. korter Nõmmel

Esimeselt kohalt leiab üsna tagasihoidliku välimusega koreti Nõmmelt. Vaadatud on seda müügikuulutust kinnisvaraportaalis KV.ee 18. veebruari hommiku seisuga pea 40 tuhat korda. 41,8 ruutmeetri suurune elamine asub 1965. aastal ehitatud kahekorruselise kortermaja esimesel korrusel. Tube on siin kaks ning korter ise kenasti renoveeritud.

2. üle miljoni euro maksev korter Tartus

Teiselt kohalt leiab Tartu ajaloohõngulises hoones asuva korteri, mis asub otse ülikoolilinna raekoja platsil, kus on käeulatuses kaunis vanalinn ning Emajõe-äärne ilu. Vaatamisi on see kinnisvaraportaalis kogunud üle 32 tuhande.

Korter on avara planeeringuga ning nii suur, et seda on võimalik välja ehitada lausa kaheks või enamaks eraldi korteriks. Korteril on kaks korrust ning sellele lisavad avarust kõrged laed ja katuseaknad.

Korteri esimesel korrusel asub esik, vannituba, leiliruum, WC, abiruum/sahver, köök, magamistuba, elutuba, lisaks trepikojas asuv väike panipaik. Teisel korrusel on trepihall, kolm magamistuba, üks master-magamistuba koos privaatse duširuumi-WC ja walk-in-garderoobiga, majapidamisruum, duširuum-WC, avatud puhkeruum, hobituba, koridor ja eraldi sissepääsuga korter vee- ja kanalisatsioonivõimalusega.

3. korter Kopli liinidel

Kunagi rahvas külmavärinaid tekitanud Kopli liinid on viimase paari aasta jooksu nii üles vuntsitud, et seal saab vaat et valge sokiga ringi tuuseldada, ilma, et see räpaseks läheks. Vanad majad on uueks ehitatud ning püsti on löödud ka uusarendusi. Ühes sellises müüakse kolmetoalist korterit, mis on osutunud väga populaarseks pakkumiseks. Vaatamisi on see kuulutus kogunud üle 17 tuhande.

62,2 ruutmeetri suurusele tuttuuele korterile on äsja kopsakas allahindlus tehtud. Nüüd on korter originaalhinnast lausa 30 tuhat eurot soodsam, kuid see soodushind kehtib ainult veebruari lõpuni.

