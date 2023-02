GALERII ⟩ Tallinnas avati Baltikumi suurim koostöötamisekeskus

Worklandi asutaja ja juhatuse esimehe Indrek Hääle sõnul ei ole tänases jahenevas majanduskliimas nõudlus kvaliteetsete täisteenusega kontoripindade vastu kahanenud, pigem vastupidi.

Indrek Hääl. Foto: Workland

«Ettevõtted näevad vajadust kulude kokkuhoiuks. See tähendab, et otsitakse võimalikult head hinna ja kvaliteedi suhet, paindlikke lepingutingimusi ja mugavat asukohta. Turuolukorrast lähtuvalt oleme loonud lahendusi, kuidas oleks võimalik töökeskkonda parandades bürooruumidega seonduvatelt kuludelt säästa. Võib seega öelda, et majandusolukord on andnud meile võimaluse kasvada,» sõnab ta.

Nõudlus paindlike kontoripindade vastu on kõrge mitte ainult Tallinnas, vaid kogu Baltikumis, eriti aga Riias, kus Workland avas veebruari alguses ka uue keskuse – Workland Verde.

«Läti turul on nõudlus märgatavalt suurem kui pakkumine. Pilt on väga hea ka Leedus, kus meie kuue keskuse täituvus on üle 90 protsendi,» kommenteerib Hääl koostöötamiskeskuste turuolukorda lähiriikides.

Worklandi juht täiendas, et kui paari aasta eest otsisid koostöötamiskeskusest endale kontorit valdavalt väiksemad tiimid, siis nüüdseks pöörduvad nende poole ka suuremad, üle 20 töötajaga ettevõtted. «Samas saavad koostöötamiskeskuses suurettevõtetele omast interjööri ja mugavusi endale lubada ka vabakutselised ja 1-2 töötajaga ettevõtted,» lisab Hääl.