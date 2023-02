EESTI KODUD ⟩ 7 imeilusat kodublogi, mis panevad lausa ahhetama

Mida lugeda ja vaadata siis kui maailm on hulluks läinud? Aina maavärinad ja halvad uudised, suhtemured, tülid ja skandaalid. Palsamiks hingele on kodu. Eriti kui inimesed jagavad siiralt ja stiilselt oma enda kodu lugu. Meie ei tea mitte midagi ilusamat, helgemat ja teraapilisemat.

Lisaks leiab Instagrami kodublogidest rikkalikult ideid, millest eeskuju võtta. Ja sageli ka praktilisi kavalusi. Ja millised valguslagendused, värvilaigud, tekstuurid, detailid! Need koduloojad on sama suurepärase stiilitunnetusega nagu professionaalsed sisekujundajad. Siin on seitse parimat kodublogi, millest me siiralt vaimustusime.