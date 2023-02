MUREKOHT ⟩ Tuhandete inimeste kodud on ohtlikud, sest nad ei tule ühe lihtsa asja peale!

Kuna andurid on mõeldud elusid päästma ja õnnetusi ära hoidma, siis ei saa seda kasutada põhimõttel, et nii kaua kui töötab, nii kaua kasutan. Kui tuleõnnetuse ajal peaks selguma, et andur ongi amortiseerunud ega tööta enam, siis on sellel väga traagilised tagajärjed.

Patarei vahetamise järel nupule vajutades kostev piiks ei tähenda paraku seda, et 10+ aastat laes seisnud andur ka siis häält teeb, kui tuba on tossu täis. Andurile on eluiga määratud ikka seetõttu, et selle tehnilised komponendid ei tööta igavesti. Teiseks satub ajapikku andurisse tolm ja muu mustus, mis aja möödudes blokeerivad selle sees olevad suitsukambri ribid ja toss lihtsalt ei jõuagi enam suitsukambrisse.

Kuidas ma tean, et andur on vana?

Andurite eluiga võib olla erinev. Kõigil suitsuanduritel ja samuti vingugaasianduritel pole see üks ja sama. Anduri eluiga määratakse ära anduri sertifitseerimisprotsessi käigus.

Eluiga sõltub konkreetsest andurist ja reeglina on see 3–10 aastat. Vingugaasiandurite eluiga ei küüni üle seitsme aasta. Sellekohane info on tavaliselt kirjas anduri tagaküljel oleval kleebisel. «Eluiga ei hakka jooksma mitte anduri kasutuselevõtust, vaid selle tootmise ajast,» toonitab Pärjala. «Kui anduril antud tähistus puudub, siis tasuks järeldada, et andur ongi juba liiga vana ja see tuleks kiiremas korras välja vahetada.»

Suitsuandurid on kohustuslikud kõigis eluruumides ja vingugaasiandurid on kohustuslikud kõigis nendes eluruumides, kus asub korstnaga ühendatud tahkekütteseade (pliit, kamin, ahi jne) või gaasikütteseade.

Andurite olemasolu kontrollib Päästeamet kodunõustamiste raames ning kohustuste täitmata jätmise eest võib oodata kuni 1200 euro suurune trahv.

Nutikas andur kontrollib ennast ise