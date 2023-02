INSPIRATSIOONIPÄEV ⟩ Eesti floristikamaastiku tipud jagavad uusi mõtteid ja silmailu

Inspiratsioonipäeva korraldaja, Pulmalill OÜ omanikud ja Eestit edukalt rahvusvahelistel lilleseade võistlustel esindanud floristid Aire Reenumägi ja Anu Peri peavad inspiratsioonipäeva oluliseks tähiseks Eestis: «Oleme Eestis korraldanud erinevaid demonstratsioonesinemisi, kus mainekad rahvusvahelised või Eesti floristid näitavad uusi trende ja loovad laval põneva kimbu või muu lilleteose. Seekord teeme ka seda, tuntud hollandi florist Hans Zijlstra on laval kaks korda, luues mitmeid erinevaid lilleseadeid, kuid varem ei ole floristid kokku tulnud selleks, et rääkida ja arutada floristika kui valdkonna arengu üle,» ütleb Aire Reenumägi.

Paneeldiskussioonides arutletakse teemadel, kuidas muutunud majanduslikes oludes ellu jääda, kuidas kujuneb lille hind, millised on lahendused ja mida teha, et klient jätkuvalt lillekunsti nautida saaks. Inspiratsioonipäeval räägib mitu ettevõtet oma kogemus- ja eduloost. Lisaks tutvustatakse koolilastele suunatud GreenBee Foundation looduslähedast õppeprogrammi.

«See, kas floristika on kunst või käsitöö, on lõpuni kokku leppimata, samamoodi nagu Eestis on kokku leppimata, kas floristika kui valdkonna areng on kultuuri-, maaelu- või majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas,» sõnab Pulmalill OÜ kaasomanik, florist Anu Peri.