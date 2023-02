AJALOOLINE HETK ⟩ Tallinna mägede hinnad on lõpuks ühtlustunud

Risto Vähi sõnul on ajalooliselt Mustamäe ja Õismäe olnud eelistatud, aga nüüd seda vahet enam pole. «Kõigis mägedes tehakse tehinguid keskmiselt 2500–eurose ruutmeetrihinnaga ning kahetoalise korteri üürimine maksab 500-600 eurot kuus,» ütles Vähi.

«Praeguses turusituatsioonis on mäed väga konkurentsivõimelised ja keskmisest märksa nõutumad. Kui turul on seisak, siis hakkab jää esimesena alati liikuma just magalatest. Mägedes liiguvad hinnad turuga kiiremini kaasa ning praegusel juhul tulid ka esimesena alla, mis muudab need näiteks Kesklinnast märksa atraktiivsemaks. Samuti tehakse magalates rohkem vajaduspõhiseid tehinguid – eluolu muutumisel tekib vajadus müüa või osta ja spekuleerimist on vähem,» kommenteeris Vähi.

««Mägi» pole enam ammu nõukakajast pärit stigmatiseeriv aadress, vaid hinnatud elukeskkond. Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on meie magalad mitte riigi-, vaid eraomandis ning omanikutunne hoiab nad korras ja turvalisena. Mägesid on korrastatud ja arendatud võrdsetel tingimustel ja nendes on hea taristu ja logistikaühendused,» rääkis Vähi.