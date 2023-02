Väikesed süütud valed, vestlused iseenda ja taimedega: veidrused, mida Eesti inimesed kodus teevad

Iga-aastases ülemaailmses IKEA uuringus «Kodune elu» selgus, et ühiskondlikult ja majanduslikult ebakindlad ajad panevad inimesi senisest enam hindama kodu kui turvalise paiga tähtsust. Ligi kaks kolmest Eesti elanikust tunneb, et kodu äratab neis positiivsemaid tundeid kui mullu samal ajal. Ülemaailmselt on sama näitaja neli inimest kümnest.

Väikesed süütud valed

Mitmete Eesti inimeste jaoks on kodu koht, kus soovitakse rohkem aega veeta – isegi kui selleks tuleb veidi luisata. Mullu teeskles peaaegu iga neljas Eesti inimene, et tal on plaanid, kuigi tegelikult oli soov lihtsalt väljamineku asemel koju jääda. Nooremad inimesed teesklesid plaane sagedamini – enam kui kolmandik ehk 37 protsenti 18–34-aastastest valetasid, et kodus rohkem aega veeta.

Kuidas me kodus aega veedame? IKEA uuring näitas, et lisaks puhkamisele ja oma hobidega tegelemisele, naudime ka vestlusi iseenda ja oma toataimedega. Selgus, et üks kolmest eestlasest räägib üksi kodus olles iseendaga. Kusjuures, Eesti elanikud räägivad oma taimedega 1,5 korda tõenäolisemalt kui ülejäänud maailma inimesed.

Ent aeg-ajalt nii iseenda kui oma taimedega vestlemine on pigem positiivne märk. Psühholoog Rita Rätsepa sõnul on iseendaga rääkimine teraapiline ja see, kui saame end kodus tunda vabalt, teeb head meie vaimsele heaolule.

Rita Rätsepp. Foto: Ikea