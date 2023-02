5 ohumärki, et su külmiku eluiga hakkab lõpule jõudma

Elektroonikafirma LG esindaja Heivo Pork jagab näpunäiteid, mille järgi saab aru, et vana külmkapp hakkab tasapisi otsi andma ning on aeg kaaluda uue seadme soetamist.

Kui elektriarved on ootamatult tõusnud, kuid kodumasinate kasutusharjumused on jäänud samaks, siis võib energiakulude suurenemises süüdi olla hoopis mõni vigane seade. Külmiku puhul võib kompressori ebaühtlase töö tõttu suureneda ka energiakulu, mistõttu tuleks kaaluda seadme remonti või asendamist uuega.

Oluline on ka kontrollida, kas külmik on õigesti paigaldatud ning kas seadme külgedel ja taga on piisavalt ruumi ventilatsiooniks. Samuti tuleks veenduda, et kompressor pole liiga tolmune või õhu juurdepääs piiratud.

Külmiku tagakülg peaks olema soojem kui esiosa. Kui aga külmiku tagakülg on nii kuum, et kätt on raske pikalt peal hoida, siis tuleks lasta tehnikul seade üle vaadata. Selleks, et külmiku probleemidele õigeaegselt jälile jõuda, on soovitatav valida selline seade, millel on sisseehitatud nutikas diagnostika tehnoloogia.