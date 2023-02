VÄGA HEA HIND ⟩ Ehe ja isikupärane talukompleks Viljandimaal

Eluhoone seinad on ehitatud osalt savist ning maakivist. Hoone algne sindlist kelpkatus on hiljem kaetud plekist viilkatusega, mis on rahuldavas seisukorras.

Köök. Foto: city24.ee

Hoonet on osaliselt kaasajastatud ning selle välisilmet osaliselt muudetud. Eluhoone osale on paigaldatud täispuitaknad, rajatud tänapäevane kanalisatsioon ning kõigi mugavustega avar vannituba. Elutoa lõunaküljele ehitatud maast laeni ulatuv aken püüab kinni päevapäikese ning on ehk tulevikus pääs terrassile.

Vannituba. Foto: city24.ee

Säilinud on rehielamu tähtsaim osa – rehetuba koos kerisahjuga. Rehetoa endine muldpõrand on kaasajastatud, soojustatud ja valatud betooniga. Säilinud on rehetoale omane kõrge lagi ja palkseinad.

Magamistuba. Foto: city24.ee