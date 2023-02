PILDID ⟩ Tallinn saab lasteaia võrra rikkamaks

«Uus-Veerenni kvartal areneb jõudsalt ja saab koduks umbes sama paljudele inimestele, kui on elanikke Raplas. Kodulähedane lasteaed pakub lastega peredele olulist lisamugavust,» kinnitas Uus-Veerenni kvartali arendusjuht Alar Toomik.

«Koduostjatele on väga oluline, et hooneid ümbritsev elukeskkond oleks terviklikult läbi mõeldud ja arvestaks igapäevaelu vajadustega. Arendame Uus-Veerennit nii, et lisaks kvaliteetsetele kodudele saab meie klient oma kodu lähistelt ka mugava linnaruumi ja hädavajalikud teenused,» lisas Toomik.