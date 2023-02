Suvepealinna lähedus köidab: hea hinnaga omapärane mikromaja mändide all

Maja on ehitatud kvaliteetsetest materjalidest: esimese korruse põrandal keraamiline plaat, seintes ning laes puitlaud, akendel kolmekordne klaaspakett, aknad ja uksed vooderdatud spetsiaalse valge põselauaga ning põrandale ja nurkadesse paigaldatud tammeliistud.

Maja pole küll suur, kuid on suvitamiseks ideaalne.

Maja ehitusel on arvestatud ruumilisusega ning mööbel on sisse ehitatud planeeringut arvestades. Kinnistul kasvavad pohlad ja mustikad – lookleb puutumata kaunis taimestik, mille loodus ise kujundanud aia osaks. Maja sobib ka ideaalselt lühiajaliseks rentimiseks, kuna asub Pärnu linna külje all.