GALERII ⟩ Varbad kunsti! Eesti suurkunstniku teoste põhjal valminud vaibad on midagi enamat kui lihtsalt reprod

MIURIO stuudio asutaja ja peadisainer Rita Assor on alati püüdnud siduda disaini kõrgetasemelise kunstiga. «Juhuse tahtel kohtusin Jüri ja Kai Arrakuga eelmisel aastal ja tänu sellele sündis minu stuudiol esimene Eesti kunsti tunnustav kollektsioon. Senine koostöö disainerite ja moeloojatega kangatrüki ja siidirätikute tootmise alal on andnud kogemuse ja julguse järgmiseks suureks sammuks - kujundada vaipadeks Eesti maalikunsti suurkuju Jüri Arraku kunstiteoseid. Nüüdseks on valminud esimesed Arraku käsitöövaibad,» selgitab Assor.

Arraku abikaasa Kai sõnul otsisid nad juba ammu koostöövõimalusi, mille tulemus oleks tuntav samm kõrgemale reprost või reklaamtrükisest.

«Selleks, et ka kunstiteos vääriliselt särama jääks on vaja professionaalset ja hingestatud lähenemist. Loomulikult suur-suur tänu Ritale nõusoleku eest, sest eks iga disainer tahab end väljendada eelkõige läbi isikliku loomingu,» täheldab Kai Arrak.

Samuti jõudis ka Jüri Arrak (1936-2022) ise anda MIURIO stuudiole oma tunnustuse.

«Mina olen oma töö teinud kunstnikuna ja kui neid maale või nende detaile kujutatakse mingil esemel, siis ei labasta see maali, vaid tänu sellele väärtustub ka see ese, kuhu on maali koloriit trükitud, ütles Ja nii ei jää teos ainueksemplarina kellegi seinale või muuseumisse vaid pisut igapäevasemaid tooteid kaunistades jõuab paljude inimesteni. Loodan, et see teeb päeva paremaks! Loomulikult on väga oluline nii materjali- kui trükikvaliteet, mis MIURIO stuudios on kindlasti tagatud.»

Disainistuudio on kaasajastanud Arraku originaalmaale vaipade disainikavandideks (maalid «Ehitajad» (1972), «Vaatajad» (1970), «Merineitsi» (1966), «Traagiline objekt» (1966)), pakkudes vaipu trendikates värvipalettides: hallikas-tumesinine, hele-tumesinine, beežikas-savikollane ja rohekas-pruun.