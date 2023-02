Kass oleks Lääne-Virumaal peaaegu korteri maha põletanud

Tallinna korterist edastus tulehäire ja kuna kontaktisik telefonile ei vastanud, siis saadeti kohale patrullekipaaž. Ekipaažil õnnestus kliendiga ühendust saada fonoluku kaudu ning läbi selle oli kuulda häiresignaali, kuid klient teatas, et abi ta ei soovi. Mõne aja möödudes lasid naabrid patrullekipaaži siiski trepikotta ja seal oli tunda tugevat kärsahaisu. Kuna oli teada, et korteris viibib inimene, siis patrullekipaaž kutsus kohale nii Päästeameti kui ka kiirabi. Päästeamet sisenes korterisse, kus selgus, et korteris viibinud kaks isikut olid söögi panniga pliidile pannud ning ise magama jäänud. Kuna korter oli paksult suitsu täis, siis Päästeamet aitas ruume tuulutada ning kiirabi vaatas korteris viibinud isikud üle.