ANNA OMA HÄÄL ⟩ Aasta parima taimse toote konkurss on alanud!

Nagu ka eelneval aastal, on seekord tootekategooriaid kolm: parim piimaalternatiiv, parim lihaalternatiiv ja parim taimne avastus, millest viimane on ka sel aastal täis põnevaid üllatusi. Oma lemmiku poolt on võimalik hääl anda kuni 10. märtsini, SIIN .

«Kantar Emori läbi viidud avaliku arvamuse uuring näitas, et 40 protsenti Eesti elanikest soovib lihatarbimist vähendada. See suur hulk inimesi on ka valdav osa põnevate ja maitsvate taimsete toodete tarbijatest, mis viimastel aastatel suurt tähelendu Eesti kaubandusvõrgus teinud on,» kommenteeris Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Liina Sala. «Nüüd otsime nende toodete hulgast rahva lemmikud, et need põnevad tooted saaks vääriliselt esile tõstetud. Igal aastal panustab Aasta Parima Taimse Toote hääletusse mitu tuhat inimest, seega ootame populaarset panustamist oma lemmikute toetuseks ka sel aastal,» lisas Sala.