KUUM KOHT ⟩ Haapsalus valmiva mereäärse uusarenduse korteritest on üle poole juba ära napsatud

Haapsallu Suure Viigi tervele vasakule kaldale, mis seni on olnud suletud ala, arendatakse uut elukeskkonda. Lisaks õhulise arhitektuuriga madalatele kortermajadele on piirkonda kavandatud sadamakaid, ujumiskoht, rekreatsioonialad ja tulevikus ka elegantne spaahotell. Esimeses etapis rajatakse 50 eksklusiivset merevaatega korterit suurusega 25–100 ruutmeetrit. Korterid hakkavad tänu poolsaare pikergusele kujule paiknema vaid 20–30 meetrit merest ning neil on suured klaasitud rõdud, avarad merevaadetega nurgaaknad, maalilised katuseterrassid ning läbi kahe korruse sirutuvad elutoad.