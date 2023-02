Põhja-Tallinna suurejoonelises majas müüakse mõnusat korterit

Kõnealune korter on 2019. aastal põhjalikult renoveeritud ja väga mugava planeeringuga ning kõrgete lagedega, mis muudavad korteri avaraks ning valgusküllaseks. See on kujundatud stiilseks ning hubaseks koduks väiksemale perele, kus on piisavalt ruumi ka omaette olla ning laiadel aknalaudadel õues toimuvat imetleda või näiteks raamatut lugeda. Aasta soojemal ajal on mugavaks kodu pikenduseks roheline terrass, kus olemist nautida.