Kui voodi on küllalt suur ning selle ümber on piisavalt ruumi voodisse pääsemiseks ja voodipesu vahetamiseks, võid end väikeses toas sama hästi ja mugavalt välja puhata kui suures. Väike magamistuba on sageli mõnusam ja intiimsem kui suur ning rõhutab selle rolli vaikse pelgupaigana, mis asub muust majapidamisest eemal.