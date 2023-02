PILK PEALE ⟩ Populaarne kiirmoebränd Reserved avaldas oma esimese kodukollektsiooni

«Reserved Home» kollektsioone eristab esteetiline järjepidevus. Valida saab kolme eri sarja vahel: klassikaline, romantiline ja minimalistlik. Igal neist on oma originaalne stiil, hoolikalt valitud värvigamma ja viimistletud detailid.

Klassikalist sarja iseloomustab universaalne disain kaasaegsesse kodusse, mis täiendab hõlpsalt igat tüüpi interjööri. Sarja tooted on neutraalsetes beežides ja hallides toonides, õrnalt on lisatud ka vanaroosat värvi. Kvaliteetsetest materjalidest valmistatud esemete seast leiab nii köögitarbeid, aksessuaare, tekstiile, sametist dekoratiivpatju, kalasabamustrilisi tekke, aga ka käterätte, hommikumantleid ja vannitoamatte.

Keraamika on toodetud Lubiana tehases Poolas. Söögitoa aksessuaaride hulgas on ka klaasid, mis on toodetud Poola kõrgelt hinnatud ning enam kui saja aastase traditsiooniga Krosno klaasitehases. Lisaks leiab klassikalisest sarjast ka marmortooteid nagu lambid, lillepotid, lõikelauad ja küünlajalad. Kollektsioon hõlmab ka õrnalt suitsuses värvitoonis kurvilisi vaase.