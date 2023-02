TIPPUDE TIPP ⟩ Eesti ettevõtted võitsid maailma suurimal toidumessil kolm kõrget auhinda

«Eesti toidusektor lööb Dubais laineid! Meil on ülihea meel, et meie ettevõtted suutsid võtta toidusektori maailmamessil toiduinnovatsiooni auhindade jagamisel kolmikvõidu,» sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse rahvusvahelise müügi juht Marge Pihlapuu.

Gulfood on maailma suurim toidu- ja joogisektori mess ning Pihlapuu sõnul Eesti toidutootjate jaoks suurim ja tähtsaim iga-aastane üritus. «Ettevõtted valmistuvad alati hoolikalt ette, et pakkuda alati midagi uuenduslikku, põnevat ja maitsvat. Seekord on nad igatahes kümnesse tabanud, sest ükski teine riik ei ole varem ühel aastal kolme auhinda saanud,» sõnas Pihlapuu. Ta rõhutas, et messil on kohal rohkem kui 4000 brändi ning see aitab meie ettevõtetel silma paista ning eksporti arendada.