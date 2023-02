Eesti kodumajapidamistes tekib inimese kohta aastas just nii palju toidu ülejääke

Veelgi enam saab toidule tehtavaid kulutusi vähendada, kui leida või mõelda ise välja erinevaid nutikaid retsepte, mille valmistamine on soodsam. Värki sõnul on isetehtud toit tihti soodsam. Üheks näiteks on müsli, mis isetehtult tuleb kordi odavam, kui poest ostetuna. «Lisaboonusena saab isetehtud müslisse lisada täpselt neid komponente, mida soovid. Samuti saad ära kasutada igasugused pähklid ja seemned, mis pakipõhja kasutult seisma on jäänud,» sõnas toidublogija.

Värki sõnul olenevad toidukulutused erinevate inimeste toiduharjumustest ja elustiilist. «Kulutused on pereti erinevad, ent see ei tähenda, et igaüks ei saaks teha säästlikke valikuid. Menüü planeerimise ja teadlik tarbimisega saab toidukulutusi vähendada kuni 30 protsenti,» lisas ta.

Vali õiged toidu säilitamislahendused

Pedro Castro. Foto: Ikea

IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juhi Pedro Castro sõnul on toidu raiskamise vältimiseks ülioluline toidu õige säilitamine. Selleks, et toit värske püsiks, soovitab ta kasutada erinevaid toidukarpe. Castro sõnul hoiavad kaantega läbipaistvad klaasist või plastikust anumad toiduained pikemalt värskena, ent seejuures tuleks erinevad toiduained hoiustada eri anumates, et nende värskus püsiks.

«Plast- või klaaskarbid ei ole mitte ainult head abivahend toidusäilitamisel, vaid aitavad ka külmkapis ruumi kokku hoida. Olenemata karpide kujust, saab need üksteise peale laduda, mis ei võta palju ruumi. Lisaks on külmkappi avades hästi näha, mis karbi sees on,» kirjeldas Castro.