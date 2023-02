Statistika ei valeta: eestimaalased on oma koduga üllatavalt rahulolevad

Soov kolida linna või suurlinnade lähedusse on ka taasisesesvumisjärgsel perioodil endiselt väga suur. Statistikaameti numbrid näitavad näiteks, et viimase 10 aasta jooksul on kõigist valminud eluruumidest 88 protsenti ehitatud just Harju- või Tartumaale. Eriti märgiline on, et 52 protsenti nendest uutest eluruumidest on koduks lastega peredele.