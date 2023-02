Arendaja: ERM-i vahetus läheduses asuv kinnistu jääb hoonestamata

Kinnisvaraarendaja Reterra Estate juhatuse esimehe Reigo Randmetsa arvates on tegemist kõikidele osapooltele ja avalikkusele sobivaima lahendusega, mis leiti kultuuriministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Tartu valla koostöös. Tema sõnul on oluline, et üheskoos suudeti ERM-i lähiümbruses paikneva maatüki küsimuses saavutada mõistlik kokkulepe.

Eesti Rahva Muuseumi direktori Kertu Saksa sõnul on muuseumil väga hea meel, et õnnestus saavutada kokkulepe vahetada Erminurme tee 28 kinnistu kultuuriministeeriumi omandis oleva Ermi tänav 10 kinnisasja vastu ja sisuliselt muuseumi uksele kortermaju ei kerki.

«Selline otsus annab ERM-i arhitektuursele lahendusele õhku, võimaldab teha ka muuseumi B-poolel tegevusi ning täita eesmärke, milleks see kaunis hoone on ehitatud. Oleme tänulikud kõigile osapooltele, kes selle otsuse langetamiseks koostööd tegid,» lisas ta.

«Nii on vahetu ERM-i peahoone ümbrus edaspidi riigi omandis ja kontrolli all. Valla ja ERM-i koostöö jätkub aga piirkonnas uue Ermi elamustänava loomisega, mille projekteerimine on lõppjärgus. Elamustänav on hea avalik ruum, mida väärivad kohalikud elanikud, aga ka viis eksponeerida militaarpärandit koos muuseumihoonega ning mõtteliselt jätkata ekspositsiooni õues,» ütles Laur.