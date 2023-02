Miks ei peaks Eestit armastama, kui siin on sellised kodud!

Hooned on täielikult renoveeritud ja katuseharjad 3-4 aastat tagasi uuendatud. Peamaja esimesel korrusel asuvad kaks magamistuba, avatud köögi ja suure kaminaga elutuba, tualettruumid ja duširuum ning sahver. Elamine on sisustatud maitsekalt ja maalähedast joont hoides. Tõeline idüll!

Majade vahele on rajatud vana kivimüüri ära kasutades lahe grilli- ja puhkenurk. Hoov on samuti ilusti korda tehtud ning on koduks erinevatele viljapuudele. Tegemist on ideaalse koduga neile, kes hindavad privaatsust.