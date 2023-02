NÄDALA JOOGID ⟩ Uus ilus suur laik Euroopa veinikaardil: Ukraina!

«Ukraina veinid ei ole kaastundeveinid. Need on kvaliteetsed ja omanäolised,» rõhutab Ukraina väikeste veinitootjate ühenduse ja Musta mere äärse Beykushi veinimaja tegevjuht Svitlana Tsõbak sissejuhatuseks viimatisel Ukraina veinide maitsmise üritusel Tallinnas. Ta on käinud Eestis oma kodumaa veine tutvustamas varemgi, äsja tuli Helsingist ja märtsis sõidab sama ülesandega Saksamaale veinimessile.

Tsõbaki südameasjaks on näidata maailmale, et sovetimõjude ja sõja kiuste sünnib tema kodumaal kõrgel tasemel veinikunst. Ta toob näite, et kuigi Ukrainas kasvatatakse praegu palju ka rahvusvahelisi viinamarjasorte, annab terroir ehk kohaliku kliima, pinnase ja loodusolude kogum veinidele oma nüansi. See ei tee neid sugugi kehvemaks, vaid isikupärasemaks, lihtsalt neid ei saa üks ühele võrrelda olgu või Prantsuse või Itaalia eeskujudega.