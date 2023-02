NÄDALA RESTORAN ⟩ Aparaaditehase peatänavatoit Tartus

Lumisel reedeõhtul avaneva ukse vahelt tulvavad vastu küpsetamislõhnad, jutukõmin ja vali muusika. Garderoob on riideid täis tuubitud. Nagid on nii tihedalt täis, et sinna ei mahuks enam isegi bikiinipaar, paksudest talveriietest rääkimata. Sinises pintsakus asjalik administraator haarab meie mantlid vilunult kaenlasse ja ronib krabinal redelit mööda lae alla, kus veel on ruumi. Korraks tekib veider aimdus, et ta riputaks ennastki meeleldi sinna, pea alaspidi, aga selleks pole lihtsalt aega.