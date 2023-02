Mis toimub? ÜK toidupoekettide köögiviljariiulites laiutab tühjus

Morrisons teatas, et pakendatud tomateid, kurke, salateid ja paprikaid saab osta mitte rohkem kui kaks pakki korraga. Asda on ostupiirangud kehtestanud kaheksale tootele, sealhulgas brokolile, lillkapsale, vaarikatele ja salatitele, mida võib osta kolmekaupa. Nendega on liitnud ka Tesco ja Aldi, mis piiravad paprika, kurgi ja tomatite ostmist.